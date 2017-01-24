Активисты досрочно разблокировали все въезды в столицу

На четырех въездах в Киев восстановлено движение транспорта
Движение на четырех въездах в г.Киев – по Бориспольскому шоссе, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах которое было перекрыто сегодня активистами восстановлено раньше заявленного времени.
«Движение автотранспорта на подъездных дорогах в г.Киев осуществляется без ограничений. Это касается автомобильных дорог государственного значения: М-03 Киев-Харьков-Должанский, 18 км; М-05 Киев-Одесса, 13 км (пгт Чабаны); М-06 Киев-Чоп, 19 км; М-07 Киев-Ковель-Ягодин, 19 км», - говорится на официальной странице «Укравтодор» в Facebook.
Как сообщали «Комментарии», сегодня с 7:00 утра было перекрыто движение в пунктах пропуска машин при въезде в Киев из Житомира, Одессы, Броваров, Борисполя, а также Ирпеня.
Активисты обещали разблокировать движение не ранее 21:00.
Напомним, активисты требовали разобраться с ситуацией, которая связана с транзитом и временным ввозом личного транспорта из Европы
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: акции протеста, блокирование, движение транспорта, Киев
Последние новости
|
19:07
|
19:04
|
18:56
|
18:36
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0