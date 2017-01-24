В 2016 году в Украине погибли 16 зацеперов

Попытки молодых экстремалов проехаться с внешней стороны поезда очень часто заканчиваются трагически

В 2016 году в Украине зафиксировано 16 смертельных случаев с участием любителей кататься на крышах поездов. Об этом сообщает прес-служба «Укрзализныци».

Во всех вышеупомянутых случаях так называемые зацеперы (руфрайдеры) получили смертельное поражение электрическим током. Всего от удара электротоком в течение прошлого года пострадали 38 любителей опасной езды. В 2015 году такие поражения получили 48 экстремалов, 18 случаев оказались летальными.

Последний случай травмирования произошел уже в 2017 году – 22 января на остановочной платформе Стеклозаводская перегона Буча – Немешаево железнодорожники сняли с крыши электропоезда 14-летнего подростка, которого ударило током. К счастью, парень остался жив.