МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

В 2016 году в Украине погибли 16 зацеперов

0

Практика такого передвижения возникла с момента появления рельсового транспорта

Попытки молодых экстремалов проехаться с внешней стороны поезда очень часто заканчиваются трагически

В 2016 году в Украине зафиксировано 16 смертельных случаев с участием любителей кататься на крышах поездов. Об этом сообщает прес-служба «Укрзализныци».

Во всех вышеупомянутых случаях так называемые зацеперы (руфрайдеры) получили смертельное поражение электрическим током. Всего от удара электротоком в течение прошлого года пострадали 38 любителей опасной езды. В 2015 году такие поражения получили 48 экстремалов, 18 случаев оказались летальными.

Последний случай травмирования произошел уже в 2017 году – 22 января на остановочной платформе Стеклозаводская перегона Буча – Немешаево железнодорожники сняли с крыши электропоезда 14-летнего подростка, которого ударило током. К счастью, парень остался жив.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: зацеперы, поезда, Укрзализныця, экстремалы, руфрайдеры

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Экстремалы едва не погибли, снимая торнадо (ВИДЕО)

Экстремалы едва не погибли, снимая торнадо (ВИДЕО)

"> В Сети опубликованы кадры гибели 73-летнего экстремала (ВИДЕО)

В Сети опубликованы кадры гибели 73-летнего экстремала (ВИДЕО)

"> В Киеве объявили «охоту» на ночных гонщиков

В Киеве объявили «охоту» на ночных гонщиков

"> Милиция ловит экстремалов-зацеперов через соцсети (ВИДЕО)

Милиция ловит экстремалов-зацеперов через соцсети (ВИДЕО)

Загрузка...
Вікторію Заверуху, підозрювану у вбивстві правоохоронців, відпустили з СІЗО під заставу
138049Вікторію Заверуху, підозрювану у вбивстві двох правоохоронців в травні 2015 року, звільнили з Лук’янівського СІЗО після внесення застави, – про це сьогодні
Ярош: СБУ перевірить Пінчука та його скандальну статтю про Крим та Донбас
Viktor-PinchukСлужба безпеки України перевірить скандальну статтю Віктора Пінчука, в якій він пропонує здати Крим в обмін на Донбас, – про це сьогодні

Последние новости

19:07

В 2016 году в Украине погибли 16 зацеперов

19:04

Украина примет ЧЕ по боксу

18:56

Выборы в 40 объединенных общинах пройдут 30 апреля

18:36

Активисты досрочно разблокировали все въезды в столицу

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Тепло в домах и квартирах региона не отключат – облгосадминистрация

Тепло в домах и квартирах региона не отключат – облгосадминистрация »

Одесса

ФГИ принимает предложения по запуску ОПЗ до 24 февраля

ФГИ принимает предложения по запуску ОПЗ до 24 февраля »

Донбасс

Содержание Донбасса обходится России дороже, чем Крыма - данные экспертов

Содержание Донбасса обходится России дороже, чем Крыма - данные экспертов »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.