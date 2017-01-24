За время конфликта в Донбассе погибли не менее 68 детей

Из-за военных действий на востоке Украины 1937 детей остались сиротами, и эта цифра растет
По меньшей мере 68 детей погибли и 186 ранены в результате конфликта в Донбассе, сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
«От конфликта в Донбассе страдает по меньшей мере 1 миллион 700 тысяч детей по обе стороны линии соприкосновения. За время военной агрессии по меньшей мере 68 детей погибли, ранены 186, очевидно, что эти цифры неполные и неточные, потому что мы не имеем полной информации о судьбах детей на оккупированных территориях», – написала Геращенко на своей странице в Facebook во вторник.
По ее словам, из-за военных действий на востоке Украины 1937 детей остались сиротами, и эта цифра растет, так как «режим тишины ежедневно нарушается».
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