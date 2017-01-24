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общество

Названы страны, куда чаще всего уезжают украинцы

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Тройка лидеров-стран, куда больше всего едут украинцы, – Польша, Россия и Венгрия

В прошлом году около 25 млн. граждан Украины пересекли границу на въезд

В Государственной пограничной службе Украины назвали тройку стран, в которые чаще всего уезжают украинцы – это Польша, Россия и Венгрия.

Об этом сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян в эфире 112 Украина, сообщает URB.ua.

«Мы ведем статистику украинцев, которые выезжают за границу. В то же время в течение многих лет мы не спрашиваем цель поездки, поэтому мы не можем сказать, какое количество наших соотечественников выехали с целью миграции», – сказал Слободян.

По его словам, в прошлом году около 25 млн. украинцев пересекли границу на въезд и «примерно это же количество, условно говоря, вернулось в Украину».

«Можно сказать, что динамика стабильная, как и тройка лидеров-стран, куда больше всего едут украинцы. Это Польша – около 10 млн. наших соотечественников. На втором месте Российская Федерация – около 5 млн. И на третьем месте Венгрия – около 3 млн. наших соотечественников. Эти же страны лидировали и в течение предыдущих лет», – отметил Слободян.

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Теги: Венгрия, граница, польша, Россия

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