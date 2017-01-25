Дело расстрелявшего двух копов в Днепре Пугачева ушло в суд

Начальник следственного отдела областной полиции заявил, что с расследованием дела особых проблем не было

Обвинительное заключение в отношении Александра Пугачева, который застрелил в Днепре двух сотрудников полиции, передали в суд. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ НП в Днепропетровской области Михаил Куратченко. Об этом сообщает «112 Украина».

«С расследованием этого дела особых проблем не было. Вина Пугачева не вызывает сомнения. Дело уже направлено в суд. Основная статья обвинения 115 часть вторая (умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины», - сказал Михаил Куратченко.

Напомним, 25 сентября в Днепре двое патрульных остановили автомобиль за проезд на красный свет. Водителем машины оказался находящийся в розыске экс-боец батальона «Торнадо» Александр Пугачев. Он открыл стрельбу по правоохранителям. В результате полицейский погиб на месте, а его напарница умерла на операционном столе.

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