Порошенко привез из Финляндии фото с маршалом Маннергеймом и гетьманом Скоропадским

В музее Финляндии президенту Украины подарили копии фотографии и письма

В ходе официального визита в Финдяндию президент Украины Петр Порошенко посетил вместе с супругой посетил музей выдающегося финского политического и военного деятеля - маршала Карла Густава Маннергейма. Также глава государства получил в подарок копию фотографии, на который изображены последний Гетьман Украины Павел Скоропадский и маршал Карл Густав Маннергейм в молодости. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В музее собрана большая коллекция экспонатов, рассказывающих о работе маршала Маннергейма как на военном поприще, так и в политики и в сфере благотворительности. В экспозиции представлены материалы, посвященные службе Карла Маннергейма в армии Российской империи, его деятельности на посту главнокомандующего вооруженными силами Финляндии, Президента страны.

«Лидер Финляндии в свое время дважды посещал Одессу в 1918 и 1919 годах. В музее также хранится символический ключ от Хотинской крепости, который был подарен маршалу. Глава Украинского государства оставил запись в Книге почетных гостей. В память о посещении Музея Президенту Украины подарили копию фотографии, на который изображены последний Гетман Украины Павел Скоропадский и Маршал Маннергейм в молодости. Работники музея также передали Петру Порошенко копию письма Карлу Маннергейму от Павла Скоропадского», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

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