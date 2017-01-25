ПАСЕ обеспокоилась безопасностью журналистов в Европе

Резолюция была подготовлена на основе доклада главы украинской делегации
Резолюцию по безопасности СМИ и свободы слова в Европе, подготовленную на основе доклада главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева, одобрила парламентская Ассамблея Совета Европы. Об этом сообщает пресс-служба Ассамблеи.
Таким образом ПАСЕ выразила обеспокоенность по поводу случаев серьезных угроз для свободы СМИ в Европе.
Особое беспокойство доставляет ситуация со свободной СМИ в Турции. ПАСЕ призывает турецкие власти освободить из-под стражи всех журналистов, которым не были предъявлены обвинения, за активное участие в террористических актах.
Также акцентируется внимание на тревожной ситуации в России и аннексированном ею Крыму и Востоке Украины.
В ПАСЕ озабочены применением уголовного законодательства в отношении журналистов и блоггеров в Азербайджане, а также отсутствием свободы СМИ непризнанных регионах - Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Порошенко потребовал от российских журналистов освободить Украину.
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Теги: безопасность, журналисты, ПАСЕ, Украина
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