ПАСЕ обеспокоилась безопасностью журналистов в Европе

Резолюция была подготовлена на основе доклада главы украинской делегации

Резолюцию по безопасности СМИ и свободы слова в Европе, подготовленную на основе доклада главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева, одобрила парламентская Ассамблея Совета Европы. Об этом сообщает пресс-служба Ассамблеи.

Таким образом ПАСЕ выразила обеспокоенность по поводу случаев серьезных угроз для свободы СМИ в Европе.

Особое беспокойство доставляет ситуация со свободной СМИ в Турции. ПАСЕ призывает турецкие власти освободить из-под стражи всех журналистов, которым не были предъявлены обвинения, за активное участие в террористических актах.

Также акцентируется внимание на тревожной ситуации в России и аннексированном ею Крыму и Востоке Украины.

В ПАСЕ озабочены применением уголовного законодательства в отношении журналистов и блоггеров в Азербайджане, а также отсутствием свободы СМИ непризнанных регионах - Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Порошенко потребовал от российских журналистов освободить Украину.