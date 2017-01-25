Россиянка умудрилась прописать у себя девять тысяч человек

Жительница города Уссурийска (Приморский край, Россия) за 8 месяцев зарегистрировала в многоквартирном двухэтажном доме более девяти тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД Российской Федерации.

По информации ведомства, за 8 месяцев 2015 года 32-летняя женщина зарегистрировала в заброшенном доме 9117 граждан Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, КНР, Украины, Молдовы и Беларуси.

Следствием было установлено, что по месту регистрации зарегистрированные лица не проживали, а здание, где они были якобы прописаны не эксплуатировалось, как жилое.

По информации правоохранителей, прописанные граждане пользовались липовой пропиской чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

Отмечается, что мировой суд Уссурийска признал женщину виновной в фиктивной постановке на учет иностранцев и приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей.