Вадим Троян выбыл из конкурса на должность главы Нацполиции

И.о главы Нацполиции не хватает 20 месяцев стажа

И.о. главы Нацполиции Вадиму Трояну не хватает рабочего стажа для того, чтобы возглавить ведомство. В связи с этим он решил снять свою кандидатуру с конкурса на на пост главы Нацполиции Об этом Вадим Троян написал на своей странице в Facebook.

«Принял решение не продолжать участие в конкурсной процедуре на должность главы Национальной полиции Украины ... Мое мнение - Глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, таким, что отвечает всем требованиям Закона - без поправок, дописок и натяжек ... Мне не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса. Я это принимаю, и как офицер, не хочу никаких поблажек и допущений», - написал Вадим Троян в соцсети.

Ранее "Комментарии» писали о том, что Аваков рассчитывает, что имя нового главы Нацполиции станет известно в феврале.