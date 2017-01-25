В Украину похолодание идет с территории России

Арктический антициклон перемещается с севера европейской территории России
В ближайшие сутки в Украине ожидается похолодание, которое принесет перемещающийся арктический воздух.
По данным Укргидрометцентра, ожидается снижение ночное температуры до 12-17° мороза, а в Сумской и Черниговской областях до 20° мороза, днем до 8-13°; в южной части ночью и днем 5-10° мороза.
Небольшой снег ожидается только в восточной части страны. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве - понижение температуры: ночью 12-14°, днем 8-10° мороза. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с.
27 января небольшой снег ожидается днем в большинстве северных, центральных районов и Харьковской области. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный и северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 12-17°, днем 1-6° мороза, в восточной части ночью 19-24°, днем 8-13° мороза.
В Киеве ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 2-4° мороза.
Ранее "Комментарии" писали о том, что названы страны с благоприятными условиями проживания, при глобальном потеплении.
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Теги: погода, похолодание, снег
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