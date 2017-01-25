В Украину похолодание идет с территории России

Арктический антициклон перемещается с севера европейской территории России

В ближайшие сутки в Украине ожидается похолодание, которое принесет перемещающийся арктический воздух.

По данным Укргидрометцентра, ожидается снижение ночное температуры до 12-17° мороза, а в Сумской и Черниговской областях до 20° мороза, днем до 8-13°; в южной части ночью и днем 5-10° мороза.

Небольшой снег ожидается только в восточной части страны. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве - понижение температуры: ночью 12-14°, днем 8-10° мороза. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с.

27 января небольшой снег ожидается днем в большинстве северных, центральных районов и Харьковской области. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный и северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 1-6° мороза, в восточной части ночью 19-24°, днем 8-13° мороза.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 2-4° мороза.

Ранее "Комментарии" писали о том, что названы страны с благоприятными условиями проживания, при глобальном потеплении.