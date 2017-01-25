Пожизненно осужденные смогут получить в тюрьме высшее образование

Пожизненно осужденным выдадут ноутбуки для дистанционного обучения в вузах

Об этом сообщил заместитель директора департамента организационного обеспечения деятельности Уголовно-исполнительной службы Андрей Нечипельский.

Ноутбук будет выдан без выхода Интернет. Технику будут выдавать заключенным если они поступили в вуз на дистанционную форму обучения.

По его словам, в местах заключения есть специально оборудованные помещения, где заключенные могут пользоваться Интернетом.