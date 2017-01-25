Пожизненно осужденные смогут получить в тюрьме высшее образование

Пожизненно осужденным выдадут ноутбуки для дистанционного обучения в вузах
Об этом сообщил заместитель директора департамента организационного обеспечения деятельности Уголовно-исполнительной службы Андрей Нечипельский.
Ноутбук будет выдан без выхода Интернет. Технику будут выдавать заключенным если они поступили в вуз на дистанционную форму обучения.
По его словам, в местах заключения есть специально оборудованные помещения, где заключенные могут пользоваться Интернетом.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: высшее образование, образование, пожизненное заключение, тюрьма
Последние новости
|
16:27
|
16:25
|
16:18
|
16:10
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0