Украина достроила телевышку для вещания на Крым

После достройки башни начнется монтаж оборудования и вскоре украинское ТВ и радио будет вещать в Крыму

В поселке Чонгар на границе с Крымом достроена 150-метровая вышка для вещания украинских телеканалов и радиостанций на Крым. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«Башню на Чонгаре построили, сейчас ведется монтаж оборудования. В ближайшее время начнется вещание на Крым», - написал на своей странице в сети Facebook.

Он отметил, что строительство велось два месяца, еще около девяти месяцев ушло на просчет и координацию радиочастот, выделение и оформление земельного участка, проведение конкурса на строительство.

Как сообщали «Комментарии» , Национальный совет по телевидению и радиовещанию определил победителей конкурса на вещание на Крым из Чонгара. Победителями стали: Национальная телерадиокомпания (центральная дирекция «Українське радіо»), ООО «ТК «Атлант-СВ» (Киев), «Радио крымских общин» (Радио «Крым. Реалии») и ТРК «София» (Херсон). Они будут вещать на частоте 100,7 МГц, 101,4 МГц, 105,9 МГц и 107,8 МГц соответственно.