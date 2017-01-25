По делу о ранении ребенка в Днепре опросили десятки школьников

Правоохранители обошли все квартиры в доме, возле которого выстрелили в 6-летнего мальчика

В Днепре правоохранители рассказали о ходе расследования дела о ранении маленького мальчика. Весь вчерашний день они с утра работали на месте, где вечером 23 января был совершен выстрел в 6-летнего ребенка. Полицейские пытались установить свидетелей случившегося, обследовали место преступления для поиска вещественных доказательств с привлечением служебных собак, а также провели поквартирный обход жителей близлежащего дома.

«Вчера было опрошено порядка 40 подростков, отработаны три школы. Во время подворового обхода полицейские опросили более 30 жителей прилегающих домов. К сожалению, получить какую-то информацию, которая помогла бы в раскрытии преступления, пока не удалось. Полиция обращается к жителям города, в частности жилмассива «Приднепровск». Если вы стали свидетелем этого события или имеете любую информацию, которая может помочь в раскрытии преступления, обращайтесь на линию «102», - рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Что касается пострадавшего ребенка, получившего ранение левой части грудной клетки, его прооперировали. На данный момент жизнь мальчика вне опасности.

