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общество

Женщина умерла после трехчасовой езды в автобусе

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Женщину в автобусе обнаружил охранник автопарка

Жительница Перми потеряла сознание и три часа ездила в автобусе, женщину обнаружил охранник автопарка, куда вернулось транспортное средство.

Сотрудник автопарка вызвал бригаду скорой помощи. Женщину доставили в больницу, однако вскоре она скончалась

Пермские следовали проводят проверку после смерти пассажирки автобуса из-за несвоевременного оказания медпомощи. 

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Источник: «Лента.ру»,

Теги: автобус, Пермь, Россия, труп

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