Женщина умерла после трехчасовой езды в автобусе

Жительница Перми потеряла сознание и три часа ездила в автобусе, женщину обнаружил охранник автопарка, куда вернулось транспортное средство.

Сотрудник автопарка вызвал бригаду скорой помощи. Женщину доставили в больницу, однако вскоре она скончалась

Пермские следовали проводят проверку после смерти пассажирки автобуса из-за несвоевременного оказания медпомощи.