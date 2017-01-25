Женщина умерла после трехчасовой езды в автобусе

Жительница Перми потеряла сознание и три часа ездила в автобусе, женщину обнаружил охранник автопарка, куда вернулось транспортное средство.
Сотрудник автопарка вызвал бригаду скорой помощи. Женщину доставили в больницу, однако вскоре она скончалась
Пермские следовали проводят проверку после смерти пассажирки автобуса из-за несвоевременного оказания медпомощи.
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Источник: «Лента.ру»,
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