Соцсети покоряет карта стереотипов о киевских районах (ФОТО)

Названы ассоциации, которые связаны с районами Киева
У каждого человека, который когда-либо посещал Киев или жил в нем, сложились свои ассоциации о городе. В интернете появились карты стереотипов о киевских районы и исторические местности. Карта была составлена по результатам опроса туристов, приезжих, чиновников и местных жителей столицы.
Для многих, к примеру, Пуща водица ассоциируется с покупкой земли, Троещина – с Савченко и ненормальными ребятами.
Петровка вызывает ассоциации – базар, книги, пиво.
Печерск ассоциируется с пустой тратой денег, Лаврой и мажорами.
Дарница у граждан напоминает о таблетках, старых домах и о том, что там есть свой вокзал.
Как сообщали «Комментарии», Российский архитектор, редактор Александр Ложкин опубликовал календарь столетней давности, которым можно пользоваться в этом году.
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Источник: «Комментарии»,
Теги: карта, Киев, стереотипы, районы
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