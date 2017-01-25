Соцсети покоряет карта стереотипов о киевских районах (ФОТО)

Названы ассоциации, которые связаны с районами Киева

У каждого человека, который когда-либо посещал Киев или жил в нем, сложились свои ассоциации о городе. В интернете появились карты стереотипов о киевских районы и исторические местности. Карта была составлена по результатам опроса туристов, приезжих, чиновников и местных жителей столицы.

Для многих, к примеру, Пуща водица ассоциируется с покупкой земли, Троещина – с Савченко и ненормальными ребятами.

Петровка вызывает ассоциации – базар, книги, пиво.

Печерск ассоциируется с пустой тратой денег, Лаврой и мажорами.

Дарница у граждан напоминает о таблетках, старых домах и о том, что там есть свой вокзал.

Как сообщали «Комментарии», Российский архитектор, редактор Александр Ложкин опубликовал календарь столетней давности, которым можно пользоваться в этом году.