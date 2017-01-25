Под Киевом осквернили польское кладбище

Посольство Польши в Украине направило в украинский МИД ноту с требованием расследования дела об осквернении польского кладбища в Быковне
Неизвестные лица совершили акт вандализма на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.
«Ориентировочно в ночь на 25 января на территории заповедника неустановленные лица совершили акт вандализма. Красной масляной краской исписаны мемориальные стены и центральный монумент в украинской части мемориала жертвам тоталитаризма, польская стена памяти и входная конструкция польского военного кладбища. Предпринята также попытка разрушить домкратом входную стелу на польской части мемориала», – сказано в сообщении.
На мемориалы масляной краской были нанесены надписи «SS Галичина» (надпись сделана с ошибкой) – на польской части мемориала и «ОУН-УПА курва» – на украинской. Также была зафиксирована попытка повредить вход на польскую часть кладбища – одна из колонн накренилась после того, как ее приподняли ломом.
На территорию заповедника была вызвана полиция, работает следственно-оперативная группа.
Посольство Польши в Украине направило в украинский МИД ноту с требованием расследования дела об осквернении польского кладбища в Быковне.
Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Польши Йоанны Вайды в Твиттере.
«Посольство Польши в Украине направило в МИД Украины ноту, в которой мы требуем выяснения обстоятельств и раскрытия личностей тех, кто разорил польское военное кладбище в Быковне», – написала она.
За последние две недели второй раз были осквернены польские захоронения в Украине.
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