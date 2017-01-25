Иностранцев зазывают в Украину на сафари

Состоятельным клиентам с Запада предлагают поразвлечься отстрелом животных из Красной книги

На зарубежных сайтах есть объявления, в которых иностранцев зовут на сафари в Украину. Французов зазывают на охоту на крупную дичь в Украине – зубров, оленей, лосей и кабанов, сообщают Вести.

Организация трехдневного тура стоит от 1 тыс. евро, охотникам обещают, что они смогут вывезти из страны трофей – голову убитого животного. Клиенты, воспользовавшиеся таким сервисом, выкладывают видео с украинской охоты в Интернете.

Одно из последних, где охотники-французы добивают косуль в наших лесах, датировано 17 января этого года. Еще на одном англоязычном сайте предлагают поохотиться в Украине на диких птиц. Пишут, что здесь можно пострелять тетеревов, рябчиков, вальдшнепов и куропаток.