Дневники Геббельса увидят свет в Украине

Мемуары, которые готовятся к изданию, охватывают последние годы жизни министра пропаганды гитлеровской Германии

Харьковское издательство «Фолио» издаст дневники одного из идеологов нацистской Германии Йозефа Геббельса на украинском языке, сообщает в интернет-издание Kharkiv Today.

Мемуары, которые готовятся к изданию, охватывают последние годы жизни министра пропаганды гитлеровской Германии. Геббельс на протяжении многих лет вел дневниковые записи, к началу 1945 года их насчитывалось около 15 тысяч страниц.

«Сегодня они причисляются к числу таких документов, без знания и осмысления которых невозможно создать сколько-нибудь полное представление о немецком национал-социализме. Дневники 1944–45-х годов – наиболее ценная часть записей Геббельса», – приводит издание выдержку из аннотации к книге.

Как пишет Kharkiv Today, идею раскритиковали в социальных сетях. По мнению многих украинских читателей, воспоминаниям пропагандиста нацизма не место на книжных полках.