Украинцев идентифицируют с помощью мобильников

До конца года проект должны ввести в промышленную эксплуатацию, но для этого необходимо создать необходимую законодательную базу
До конца текущего года в Украине внедрят проект идентификации с помощью мобильного телефона с электронной подписью Mobile ID. Об этом рассказал заместитель председателя Госагентства по вопросам электронного управления Украины Алексей Выскуб, сообщает Укринформ.
По его словам, в 2017 году агентство будет активно развивать альтернативные средства идентификации.
«В первую очередь в течение 2017 года мы планируем ввести полнофункционально проект Mobile ID. Это по сути, возможно, наиболее перспективная технология сегодня в мире с точки зрения доступности и удобства», – уточнил Выскуб.
Она выполняет две функции: идентификации и создания электронного юридически значимого документа, потому что на сим-карте телефона будет размещаться мобильная электронная цифровая подпись.
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Теги: идентификация, мобильник, подпись, проект
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