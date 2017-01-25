Украинцев идентифицируют с помощью мобильников

До конца года проект должны ввести в промышленную эксплуатацию, но для этого необходимо создать необходимую законодательную базу

До конца текущего года в Украине внедрят проект идентификации с помощью мобильного телефона с электронной подписью Mobile ID. Об этом рассказал заместитель председателя Госагентства по вопросам электронного управления Украины Алексей Выскуб, сообщает Укринформ.

По его словам, в 2017 году агентство будет активно развивать альтернативные средства идентификации.

«В первую очередь в течение 2017 года мы планируем ввести полнофункционально проект Mobile ID. Это по сути, возможно, наиболее перспективная технология сегодня в мире с точки зрения доступности и удобства», – уточнил Выскуб.

Она выполняет две функции: идентификации и создания электронного юридически значимого документа, потому что на сим-карте телефона будет размещаться мобильная электронная цифровая подпись.