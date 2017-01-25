МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

Украинцев идентифицируют с помощью мобильников

0

На сим-карте будет размещаться мобильная электронная цифровая подпись

До конца года проект должны ввести в промышленную эксплуатацию, но для этого необходимо создать необходимую законодательную базу

До конца текущего года в Украине внедрят проект идентификации с помощью мобильного телефона с электронной подписью Mobile ID. Об этом рассказал заместитель председателя Госагентства по вопросам электронного управления Украины Алексей Выскуб, сообщает Укринформ.

По его словам, в 2017 году агентство будет активно развивать альтернативные средства идентификации.

«В первую очередь в течение 2017 года мы планируем ввести полнофункционально проект Mobile ID. Это по сути, возможно, наиболее перспективная технология сегодня в мире с точки зрения доступности и удобства», – уточнил Выскуб.

Она выполняет две функции: идентификации и создания электронного юридически значимого документа, потому что на сим-карте телефона будет размещаться мобильная электронная цифровая подпись.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: идентификация, мобильник, подпись, проект

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Специалисты сообщили, почему мужчинам нельзя носить мобильники в карманах

Специалисты сообщили, почему мужчинам нельзя носить мобильники в карманах

"> Специалисты сообщили, почему мобильники нужно держать подальше от кровати

Специалисты сообщили, почему мобильники нужно держать подальше от кровати

"> Ученые рассказали, как люди попадают в зависимость от смартфона

Ученые рассказали, как люди попадают в зависимость от смартфона

"> Пользователи смартфонов тратят больше денег на связь чем владельцы обычных телефонов

Пользователи смартфонов тратят больше денег на связь чем владельцы обычных телефонов

Загрузка...
Українські діти мають 160 патентів на винаходи
701b71d-naukovets-ukrajinaЮні українські дослідники отримали понад 160 патентів на винаходи в галузі комп’ютерних, технічних і природничих наук, а також у фізиці й астрономії.
Спіймана на хабарі працівниця Одеської митниці отримала керівну посаду у фіскальному відомстві Насірова
31083_w_700Лариса Ареф’єва, яку восени 2015 року впіймали на хабарі в 50 тис. доларів, продовжує будувати успішну кар’єру в держорганах, які обіцяють нам

Последние новости

22:00

Быку не позволили символизировать Испанию

21:40

Украину накрыло цунами квартирных краж

21:24

В Польше опубликовали перечень «нежелательных» имен для детей (фото)

21:04

В Украине изменится подход к начислению субсидий

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

Полищук пояснила, кто из студентов будет получать социальную стипендию

Полищук пояснила, кто из студентов будет получать социальную стипендию »

Запорожье

На дорогом Audi пытались скрыться от полиции (ФОТО)

На дорогом Audi пытались скрыться от полиции (ФОТО) »

Одесса

В Одессе объявлено штормовой предупреждение

В Одессе объявлено штормовой предупреждение »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.