Нардепы предлагают коррупционеров садить на пожизненный срок

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде

В Верховной Раде группа «Народный контроль» зарегистрировала законопроект, которым предусматривается пожизненное заключение для чиновников-коррпционеров. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Добродомов в эфире телеканала «112 Украина».

«Наша группа в парламенте «Народный контроль» зарегистрировала законопроект относительно пожизненного заключения для коррупционеров. И там как раз есть норма, которая запрещает выходить под залог людям, обвиняемым в коррупции», - сообщил депутат.

Также депутат прокомментировал тот факт, что в рейтинге восприятия коррупции Украина поднялась на 2 балла.

«Это цифры, которые только подтверждают то, что конкретных результатов в виде посаженных коррупционеров и возвращенных денег в бюджет на сегодняшний день нет. Этих 2 балла как раз можно отнести к работе депутатского корпуса. Потому действительно мы за эти два года каденции этого парламента дали очень много законодательных инструментов по борьбе с коррупцией... Я считаю, что по топ-чиновникам, народным депутатам, министрам должны быть тотально проверены эти декларации, и должны быть соответствующие реагирования на незаконное обогащение, то, чего и требует сейчас общество», - сказал нардеп.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Китае замгубернатора осудили на пожизненный срок за взятки.