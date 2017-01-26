Полиция задержала банду, убивавшую валютчиков

Пока правоохранители сообщают о двух раскрытых эпизодах убийств - в Хмельницком и Черкассах

Правоохранители задержали вооруженную преступную группу, которая убивала валютчиков в разных городах Украины. Об этом заявил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев.

«Группа совершала убийства граждан, которые занимаются незаконным оборотом валюты. Первое убийство, которое мы раскрыли вчера, случилось 10 октября в Хмельницком. Мужчину убили при подходе к своему дому. А 13 декабря при похожих обстоятельствах в Черкассах, во время так называемого «обмена валюты», в своем автомобиле был застрелен гражданин 1977 года рождения», – сообщил Князев.

По его словам, группа состояла из четырех человек, большинство из них уже были судимы за насильственные преступления.

«Мы настаиваем на избрании меры пресечения в виде ареста, и надеемся, что суд нас поддержит. Доказательств достаточно», — отметил Князев.

За умышленное убийство двух человек злоумышленникам грозит 10-15 лет лишения свободы или пожизненное заключение .

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