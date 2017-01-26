В Днепре экс-полицейского и адвоката задержали на взятке прокурору

Бывшие правоохранители замешаны в деле о незаконном отчуждении здания в центре города

Вчера, 25 января, в Днепре задержали на передаче взятки бывших правоохранителей. Как рассказали «Комментариям» в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона, дело было связано с дорогой недвижимостью. Ранее, в ходе расследования одного из уголовных производств, суд наложил арест на здание в центре Днепра. Но должностные лица коммерческой структуры уклонялись от выполнения этого судебного решения, в связи с чем военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины было начато уголовное производство.

«Интересы частного предприятия представляли двое бывших сотрудника полиции. Один из них ранее возглавлял следственное подразделение, был уволен в соответствии с законом «Об очищении власти». После увольнения он получил адвокатскую лицензию и был избран депутатом одного из местных советов», - рассказали подробности о фигурантах дела в пресс-службе военной прокуратуры.

Чтобы затормозить дело, они предложили взятку прокурору военной прокуратуры – $2 тыс. За эту сумму они потребовали от прокурора информировать их о результатах следственных действий, а также не выполнять следственные и процессуальные действия на протяжении двух недель. Конечной датой «передышки» назначалось 6 февраля. Взяточники планировали за это время получить позитивные решения исковых заявлений в судах Киева и Киевской области. Таким образом они планировали добиться затягивания досудебного расследования.

«Злоумышленники не допускали мысли о том, что работник прокуратуры не согласится на их условия. А потому были удивлены, когда во время попытки передать ему сумму взятки, были задержаны», - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы СБУ, сотрудники которой также участвовали в операции, преступников задержали в одном из кафе Днепра. Сейчас готовится прошение в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, правоохранители проверяют информацию о возможном подкупе судей.

