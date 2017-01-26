Городская община Броваров поддержала строительство дома и парка «Альянс Новобуд»

Несмотря на попытки броварского «ДемАльянса" разжечь конфликт между застройщиком и местными жителями, новый проект компании «Альянс Новобуд» одобрен городской общиной

Результаты общественных слушаний по поводу одобрения строительства компанией «Альянс Новобуд» нового жилого комплекса в Броварах утверждены сессией городского совета.

Напомним, компания собиралась не только возводить жилой дом, но и за свой счет благоустраивать парк площадью около 4 га, проектировать новую школу и еще один детский сад.

Решение общины о заключении Меморандума, который после длительных переговоров был подписан представителями застройщика и инициативной группы местных жителей, депутаты утвердили 19 января 2017 года. Проект поддержали 22 из 31 присутствующих в зале народных избранников.

Как пишет интернет-издание "КиевВласть», стало понятно, что требования местных жителей к застройщику учтены и община не намерена препятствовать строительству на пересечении улиц Вячеслава Черновола и Петра Симоненко.

Но несмотря на это, вокруг данного вопроса представители партии «ДемАльянс» снова попытались разжечь скандал.

После завершения пленарного заседания активистка партии Анна Зонова разместила в Facebook оскорбительный для броварчан пост, который, судя по всему, она написала после того, как не смогла своей пламенной речью убедить людей в том, что они не так голосовали на слушаниях, как надо было. Причины провала своего ораторского искусства Зонова прокомментировала буквально так: «Это называется метать бисер перед свиньями».

Примечательно, что эта активистка ранее участвовала в спланированных провокациях, представляясь жительницей «Зеленого квартала». Но при этом она забывала упомянуть об активном участии в жизни партии «ДемАльянс».

Похоже, что решение депутатов горсовета противоречило бизнес-интересам местной депутатской фракции «ДемАльянс».

Депутаты Андрей Саук и Сергей Иллюхин пытались затянуть реализацию проекта и сами инициировали проведение общественных слушаний.

Однако поведение людей, которых связвают с «ДемАльянсом», возмутило броварчан

Жители ЖК «Зеленый квартал» в социальных сетях возмущены тем, что «в городе работают другие строительные бизнесы, не выполняющие своих обязательств, нарушающие нормативы, в конце концов, есть компании, деятельность которых может привести к экологической катастрофе. Но броварской «ДемАльянс» в упор их не видит и выступает исключительно против «Альянс Новобуд». Тут имеет место либо близорукость, либо отработка четкой задачи».

Ранее СМИ писали о том, что противники строительства от фракции «ДемАльянс» всячески препятствуют началу строительных работ с 7 октября 2016 года.

Но, невзирая на их усилия, разжечь конфликт между застройщиком и местными жителями не удалось. Точка в этой истории поставлена: новый городской парк и новые социальные объекты будут построены. Этому способствовала и поддержка застройщика со стороны большинства местных жителей.

Ранее "Комментарии" писали о том, что «Альянс Новобуд» сдал новую жилую высотку в самом зеленом пригороде столицы.