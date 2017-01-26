В Украине маршрутки оборудуют алкогольными блокираторами

Транспортное средство не будет заводиться, если водитель пил

Столичные маршрутки планируют оборудовать алкогольными блокираторами которые не позволят водителю, употреблявшему алкоголь завести транспортное средство водителю.

Об этом заявил депутат Киевсовета Александр Пабат на Facebook.

«Ежедневный утренний медконтроль не действует. При желании, водитель всегда найдет возможность «заправиться» после медосмотра, в дороге. Поэтому, мы предлагаем внедрить обязательный постоянный контроль водителя транспортного средства на допустимые содержания алкоголя в организме. Также на показатели состояния здоровья и другие нормы, актуальные для перевозчика в течение всего дня», - написал на своей странице в Facebook Пабат.

Он сообщил, что принцип работы заключается в том, что алкоблокиратор будет подключен к приборной панели, которая заряжается от электросистемы автомобиля и автоматически блокирует запуск двигателя, если концентрация алкоголя в превышающих норму.