В центре Днепра расстреляли бизнесмена

Двое охранников с ранениями госпитализированы

Вечером 25 января в Днепре неизвестные расстреляли автомобиль одной из охранных фирм. Как уточнили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, сообщение о случившемся поступило от случайных свидетелей. Люди сообщили, что на ул. Академика Лазаряна неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль охранной фирмы. Позже правоохранители установили, что по машине было совершено более трех десятков выстрелов.

«На месте события полицейские обнаружили автомобиль, в котором находился убитый мужчина и двое раненых охранников в бронежилетах. Раненых с тяжкими телесными повреждениями доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. На данный момент состояние раненых стабильное. Было установлено, что нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему. Мужчина занимался предпринимательской деятельностью. Ранее на него уже совершалось разбойное нападение, поэтому на протяжении последних двух лет он пользовался услугами охранной фирмы. Ее сотрудники каждый день сопровождали мужчину до места работы и домой», - рассказали подробности случившегося в пресс-службе правоохранителей.

По городу и области введен в действие план «Перехват». Пока поиски преступников продолжаются. По факту Соборное отделение полиции открыло уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

