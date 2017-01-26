Украина хочет участвовать в переговорах России и США

Замминистра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Киев будет требовать участия во всех переговорах России и США, где будет упоминаться Донбасс

Украина настаивает на своем участии во всех переговорах России и США, где будет упоминаться ситуация на оккупированном Донбассе. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль в интервью Reuters.

«Мы говорим о будущем нашей страны и поэтому не хотим быть исключенными из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть действующим лицом», — сказала Елена Зеркаль.

Также чиновница высказала мнение о том, что введенные против России санкции - это единственный инструмент, которые может ее сдерживать.

Ранее «Комментарии" писали о том, что МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Италию.