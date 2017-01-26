Украина хочет участвовать в переговорах России и США

Замминистра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Киев будет требовать участия во всех переговорах России и США, где будет упоминаться Донбасс
Украина настаивает на своем участии во всех переговорах России и США, где будет упоминаться ситуация на оккупированном Донбассе. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль в интервью Reuters.
«Мы говорим о будущем нашей страны и поэтому не хотим быть исключенными из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть действующим лицом», — сказала Елена Зеркаль.
Также чиновница высказала мнение о том, что введенные против России санкции - это единственный инструмент, которые может ее сдерживать.
Ранее «Комментарии" писали о том, что МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Италию.
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