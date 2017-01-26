Похолодание «съедает» газ в хранилищах Украины

«Укртрансгаз» констатирует, что из-за морозов стали тратить больше газа, но при этом успокаивает: до конца отопительного сезона голубого топлива хватит

В связи с резким понижением температуры из украинских хранилищ увеличен отбор газа на 42%, до 78 млн кубометров в сутки. Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

«Данный режим отбора газа является абсолютно оптимальным, запас дополнительных мощностей в наличии. В противовес кремлевской пропаганде отмечаем, что российского голубого топлива в отечественных хранилищах нет», - акцентируют в «Укртрансгазе».

По состоянию на утро 26 января, в подземных хранилищах газа Украины сохраняется 10,3 млрд кубометров газа.

Всего с начала отопительного сезона отобрано 4,4 млрд кубометров газа.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Украине обещают уменьшить социальную норму потребления газа.