Похолодание «съедает» газ в хранилищах Украины

«Укртрансгаз» констатирует, что из-за морозов стали тратить больше газа, но при этом успокаивает: до конца отопительного сезона голубого топлива хватит
В связи с резким понижением температуры из украинских хранилищ увеличен отбор газа на 42%, до 78 млн кубометров в сутки. Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».
«Данный режим отбора газа является абсолютно оптимальным, запас дополнительных мощностей в наличии. В противовес кремлевской пропаганде отмечаем, что российского голубого топлива в отечественных хранилищах нет», - акцентируют в «Укртрансгазе».
По состоянию на утро 26 января, в подземных хранилищах газа Украины сохраняется 10,3 млрд кубометров газа.
Всего с начала отопительного сезона отобрано 4,4 млрд кубометров газа.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в Украине обещают уменьшить социальную норму потребления газа.
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Теги: газ, запасы, отопительный сезон, хранилища
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