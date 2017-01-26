Украина ввела полный запрет на ввоз книг из России

В Украину на три месяца официально запретили ввоз книг из России, в том числе для личного пользования

Об этом сообщил глава Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин.

«С 1 января до 1 апреля запретили, пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки», - сказал он.

Напомним, в декабре 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из России.

Законом устанавливается, что издательская продукция, которая имеет происхождение (изготовлена) и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, может быть ввезена на таможенную территорию Украины и распространена на ее территории при наличии соответствующего разрешения, кроме издательской продукции, ввозимой гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.