В убийствах Нигояна и Жизневского подозревают правоохранителей

Начальник управления специальных расследований ГСУ Генпрокуратуры заявил, что уже установлено подразделение, в котором служили причастные к убийствам

В убийства активистов Майдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника, которые стали первыми жертвами массовых волнений зимой 2014 год, а подозреваются представители правоохранительных органов. Об этом заявил начальник управления специальных расследований ГСУ Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, пишет «Интерфакс».

«Предварительная экспертиза, которая проводилась месяц, обнаружила, что выстрелы в Нигояна, Жизневского и Сеника якобы были совершены с расстояния до 3 м. Выдвигались версии, что это или переодетый провокатор, или, возможно, кто-то среди своих. Мы засомневались, назначили еще одну экспертизу, которая указывает, что выстрел мог быть с большего расстояния, и в круг подозреваемых попали представители правоохранительных органов», - рассказал Сергей и добавил, что круг подозреваемых уже удалось сузить, так как правоохранители установили подразделение, в котором служили причастные к убийствам.

Также , по словам Горбатюка, судьи не хотят рассматривать дела по убийствам участников Евромайдана и берут массовые самоотводы.

Ранее «Комментарии" писали о том, что следователи изучают звонки всех абонентов в период Майдана.