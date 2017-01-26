Аваков заверил, что водители не будут менять права каждые 5 лет

Украинцам не придется менять водительские права каждые 5 лет.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя заявление своего заместителя Анастасии Деевы о том, что действия водительских прав украинцев сократят в соответствии с требованиями ЕС.
«Есть мировая практика относительно водительских удостоверений, и мы будем ее придерживаться», - написала Аваков на своей странице в Facebook.
Он заявил, что «никаких «каждые 5 лет» не будет. Есть действующие законные нормы», - добавил он.
Как сообщали «Комментарии», 25 января скандально известный заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева предложила сократить срок действия водительских прав, а также ввести регулярную проверку здоровья и психического состояния водителей.
Она отметила, что для продвижения процесса Евроинтеграции нужно выполнить требования директив ЕС, в частности Директивы 2006/126/ЕС о водительских правах. Кроме того, она считает, что нужно ввести ограничение возраста для допуска к управлению определенными категориями транспортных средств.
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Теги: Арсен Аваков, водительские права, права, Анастасия Деева
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