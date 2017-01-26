Украинцы массово бегут из страны в ОАЭ

Украинцы получили временное разрешение на проживание в этой стране
Более 11 тысяч граждан Украины переехали жить в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
«По информации МИД ОАЭ, по состоянию на 1 января 2017 года 11145 граждан Украины получили временное разрешение на проживание в этой стране, в 2016 году 112 135 украинских граждан посетили Объединенные Арабские Эмираты», - говорится в сообщении.
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Источник: «Комментарии»,
Теги: виза, МИД, ОАЭ, переселение, украинцы
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