Киев возглавил мировой рейтинг городов, куда лучше не ехать

События на Майдане в 2014 года отпугнули туристов от поездок в столицу

По мнению авторов, после Майдана 2014 года, столица стала настолько опасной, что ее не желательно посещать с целью туризма.

Киев возглавил рейтинг городов мира, куда лучше не ехать отдыхать. Авторы рейтинга считают, что после событий на Майдане в 2014 году Киев стал настолько опасен, что его не стоит посещать.

Кроме того, из-за последствий разрушительного землетрясения в 2010 года в рейтинг вошла столица Гаити, Порт-о-Пренс, в столицу Сирии Дамаск не рекомендуют ехать из-за частых нападений террористов-смертников. Сомалийский город Могадишо считают самым жестоким городом в Африке, а Пхеньяне в Северной Кореи попал в список из-за лагерей с пытками, в которые попадают любопытные туристы.

В мексикансокм Сьюдад-Хуарес людей часто похищают с требованием денежного выкупа, а в колумбийском Богота - много насилия из-за наркотиков. Столицу Бангладеш Дакку считают самым грязным городом в мире. На десятой строчке рейтинга оказался британский город Скегнесс. Также просят воздержаться от поездок в столицу Папуа-Новая Гвинея Порт-Морсби из-за ежедневных жестоких грабежей и секс-атак.