Судью по делу Нели Штепы подозревают в пособничестве террористам »

Делом бывшего мэра Славянска займется другой служитель Фемиды

Сегодня, 26 января, в Червонозаводском районном суде Харькова состоялось очередное заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы. Прокурор заявил отвод председательствующему судье Виктору Ежову. «Гособвинению стало известно о зарегистрированном уголовном производстве по материалами СБУ в отношении Ежова по ч.1 ст. 258-3 Уголовного Кодекса Украины - содействие деятельности террористической организации», - Сообщила корреспонденту «Харьков. Комментарии» пресс-секретарь прокурора области Вита Дубовик.

Служителю Фемиды ничего не оставалось, как заявить о самоотводе. Материалы уголовного производства по делу Штепы направлены в канцелярию для назначения другого судьи.

Известно, что Виктора Ежова перевели на должность судьи Червонозаводского районного суда Харькова в апреле 2015 года. До этого он работал в Макеевке Донецкой области.

Напомним, Нели Штепу задержали в июле 2014 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей и создании террористической группы. Экс-мэру грозит внушительный срок вплоть до пожизненного заключения.

Фото: http://www.6262.com.ua/article/1303744