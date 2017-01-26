Полицейские рассказали подробности убийства бизнесмена в Днепре

Предположительно, предпринимателя и двоих его охранников расстреляли из автомата

Правоохранители Днепра сообщили первые подробности вчерашнего убийства предпринимателя. По словам начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анны Старчевской, о случившемся сообщил в 20:15 очевидец, рассказавший, что на территории ДИИТа, возле дома №2 слышны выстрелы.

«Погиб 53-летний мужчина, занимавшийся предпринимательской деятельностью. Он как раз жил в районе ДИИТа. Известно, что, скорей всего выстрелы произвели из автоматического оружия, то есть это был автомат. Также, на данный момент у нас есть информация, что, скорей всего, преступников было двое. Они забрали у убитого сумку с деньгами. Точная сумма украденного сейчас устанавливается», - рассказала Анна Старчевская.

