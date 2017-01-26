Украинка совершила мировое открытие в математике

Украинка решила задачу, которую не могли решить ученые несколько веков

Украина Марина Вязовская совершила открытие мирового уровня и получила престижную математическую премию за достижения в сфере научных интересов французского математика Рафаэля Салема.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Вязовская решила задачу упаковки шаров в 8-мерном пространстве и в соавторстве — в 24-мерном (упаковка в эвклидовом пространстве).

Примечательно, что над решением этой задачи ученые трудились несколько веков и раньше задача была лишь для пространств с тремя измерениями и занимала 300 страниц текста с использованием 50 000 строчек программного кода.

Решение Вязовской 8-мерного случая занимает всего 23 страницы и является «ошеломляюще простым».

Ао ее словам, исследование имеет и практическое применения — 24-мерное пространство используют в космической промышленности.

«Код, который связан с 24-мерной укладкой применяет космический аппарат «Вояджер». Сигнал, посылаемый им, чтобы сообщить о космическом открытии, конечно, искажается. Он разбивается на 24 части и к примеру, один из них меняется. Как расшифровать сигнал? Благодаря тому, что шары в упаковке находятся далеко друг от друга, можно понять, какой из сигналов неправильный, и исправить его», - отметила она.

Как известно, в евклидовом пространстве две параллельные прямые не пересекаются, при этом две плоскости могут принадлежать одной и той же прямой, но этого может и не быть.