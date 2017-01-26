Бесплатный Wi-Fi появится на всех украинских вокзалах

Балчун отчитался о достижениях и рассказал о перспективах отрасли

«Укрзализныця» обещает в этом году обеспечить покрытие всех железнодорожных вокзалов страны Интернетом по беспроводной технологии Wi-Fi. Об этом сообщил глава правления компании Войцех Балчун на заседании Кабинета министров. «Будем развивать пассажирское сообщение, устанавливать билетные терминалы на вокзалах, хотим установить на всех вокзалах бесплатный Wi-Fi, объявляем конкурс на дизайн новых «вагонов будущего», которые будут иметь мировые стандарты», – сообщил Балчун.

Кроме того, по его словам, компания намерена в этом году купить 50 пассажирских вагонов. «Также мы хотим увеличить прибыльность пассажирских поездов и запустить сообщение с Польшей, Австрией и Болгарией», – добавил он.

Балчун также сообщил о принятии 24 января решения о выделении из компании филиала UZ Cargo и создании филиала UZ Cargo International, который будет помогать развивать международную деятельность компании. «Также на повестке дня создание собственного экспедитора – «УЗ Форвардинг», потому что, к сожалению, в этой сфере «Укрзализныця» полностью отдала свой рынок частным компаниям», – добавил глава компании.

Интернет по технологии Wi-Fi сейчас есть во всех скоростных поездах «Укрзализныци». Ранее компания сообщила о планах до конца 2017 года оборудовать железнодорожные вокзалы терминалами самообслуживания по продаже билетов на поезда. В ноябре 2016 года «Укрзализныця» запустила мобильную версию сайта по продаже железнодорожных билетов. Данная универсальная мобильная версия сайта для заказа билетов и их оплаты банковской картой с помощью смартфонов разработана под любую операционную систему гаджетов.

В целом в планах руководства компании в сегменте пассажирских перевозок предусмотрено повышение качества санитарного состояния вагонов и обеспечение надлежащего температурного режима. Кроме того, во избежание коррупционных рисков руководство «Укрзализныци» хочет усовершенствовать сервис продажи билетов, в частности, путем внедрения его мобильной версии, терминалов самообслуживания и создания единого транспортного портала – онлайн-окна.