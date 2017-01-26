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В Украине станет легче добиться компенсации от авиакомпаний

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Отмена или задержка рейса – обычное явление для многих мировых авиакомпаний

Ежедневно немецкий сервис Wirkaufendeinenflug обрабатывает несколько сотен заявок от обманутых пассажиров

В Украине стали доступны услуги немецкого сервиса Wirkaufendeinenflug (WKDF). С его помощью пассажиры, столкнувшиеся с задержкой, переносом рейса или с отказом в посадке на борт, могут значительно упростить процесс получения компенсации от авиакомпании, сведя общение с ее представителями к минимуму. Средний размер компенсации – до 425 евро на человека. Ежедневно сервис обрабатывает несколько сотен таких заявок. Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на руководителя по развитию бизнеса WKDF на новых рынках Роберта Моргунова.

Судя по сайту WKDF, технология подачи запроса достаточно проста: для проверки права на компенсацию надо загрузить сканированную копию подтверждения бронирования рейса, который был задержан или отменен. В случае аннуляции следует также загрузить посадочный талон, выданный при посадке на альтернативный рейс. Далее необходимо заполнить расширенную пошаговую онлайн-инструкцию, где указать все подробности (данные о маршруте следования, сколько человек планировало лететь, причина отмены или переноса рейса, озвученная авиакомпанией и т.д.). Затем с WKDF заключается договор переуступки прав требования компенсаций, и в дело вступают адвокаты компании, инициирующие судебную тяжбу с перевозчиком.

Есть нюансы: специалисты WKDF принимают в работу лишь заявки на компенсации по рейсам европейских авиакомпаний, осуществляемых из Украины в страны Евросоюза. По рейсам из стран ЕС это условие необязательно.

Еще один важный момент: подача заявки бесплатна. Создатели сервиса подчеркивают, что зарабатывают лишь на комиссии от выплаченных компенсаций. Их примерный размер рассчитывается еще на этапе заполнения заявки. Но шансы весьма высоки: по данным WKDF, компания выиграла 97% всех судебных исков. По словам Роберта Моргунова, в ряде случаев авиакомпании идут на уступки, не дожидаясь начала судебных разбирательств.

Если ресурсу удастся занять в странах СНГ такие же сильные позиции, как и на европейском рынке, здесь для него может быть, без преувеличения, золотое дно.

На сайте ресурса пока доступна только русская, английская и немецкая версии. В скором времени там будут размещены телефоны контакт-центра в Украине.

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Теги: аэропорт, задержка, пассажиры, рейс, сервис

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