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общество

В Киеве задержали судью и адвоката, а в Кривом Роге - прокурора

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Задержания прошли вечером 26 января

В Киеве требовали взятку  за содействие в снятии ареста на имущество которое находилось в залоге, а в Кривом Роге - за снятие ареста с авто, которое проходит по уголовному делу

Вечером 26 января в Киеве был задержан судья, а также директор адвокатского бюро, которых подозревают  в получении взятки. Об этом на своей странице в  Facebook  написал министр МВД Арсен Аваков.  

«Только что сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки 22000 долларов США за содействие в снятии ареста на имущество которое находилось в залоге!», - поделился новостями министр.

А буквально через несколько минут  он разместил следующий пост. На этот раз он рассказал о событиях в Кривом Роге, где по подозрению в получении взятки задержали прокурора городской прокуратуры.

«29-летний прокурор городской прокуратуры № 3 собирался за 3 тысячи американских долларов решить вопрос о снятии ареста с автомобиля. Это при том, что данный автомобиль проходит по уголовному производству», - написал в соцсети Арсен Аваков и добавил, что на месте задержания работают сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции и военной прокуратуры Южного региона.

Ранее «Комментарии» писали о том, что министр МВД  Аваков показал свои доходы.

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Теги: Аваков, адвокат, взятки, задержание, Прокурор, судья

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