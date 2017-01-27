СБУ признала, что Украине нужен уголь с оккупированного Донбасса

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что уголь с Донбасса крайне необходим украинской экономике

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак признал, что Украина пока не может обойтись без угля с неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом пишет издание «Страна».

«Что касается торговли с ОРДЛО. Это не совсем корректная формулировка - торговля. Действительно, есть вещи, которые крайне необходимы нашей экономике. Например, для нашей энергетики крайне необходим уголь. Но не СБУ регулирует, кто и в каких количествах и квотах будет поставлять уголь на контролируемую украинскими властями территорию. Но без этого угля мы действительно не можем обойтись, насколько мне известно от коллег из Минэнергетики», - заявил Грицак, комментируя объявленную вчера экс-АТОшниками блокаду Донбасса, в частности перекрытие железной дороги в Луганской области..

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу на Донбассе, ветку Луганск – Лисичанск - Попасная на участке Горское - Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Украина откажется от угля из зоны АТО через три года.