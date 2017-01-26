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общество

Группы контроля за повышением минимальной зарплаты уже работают по всей Украине

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Жалобы в отношении руководителей предприятий будут принимать по телефону горячей линии 15-45

Главная их задача – реагировать на жалобы сотрудников предприятий на свое руководство

Межведомственные рабочие группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты уже работают в каждой области. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-центр Кабмина.

Главная их задача – реагировать на жалобы сотрудников предприятий на свое руководство. В состав групп вошли местные чиновники: заместители глав ОГА, представители местных департаментов образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, территориальных подразделений Пенсионного фонда, налоговой, Государственной службы труда.

Жалобы в отношении руководителей предприятий будут принимать по телефону горячей линии15-45.

Также по поручению Розенко Государственная служба по вопросам труда до следующего заседания правительства завершит подготовку порядка проведения проверок предприятий по выполнению ими решений правительства о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн.

По словам Розенко, документ также должен предусматривать механизмы предотвращения коррупционных действий со стороны инспекторов Гоструда во время проведения проверок.

«Проверки не могут стать инструментом давления на добросовестных руководителей предприятий, а документ, который должен быть представлен уже на ближайшем заседании правительства, должен содержать предохранители от проявлений коррупции со стороны самих инспекторов», – отметил Розенко.

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Теги: группы, жалобы, контроль, минималка, Розенко

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