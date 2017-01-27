Ленина продадут, чтобы поставить памятник патриотам

Памятник вождю мирового пролетариата был создан известным скульптором, поэтому продавать будут дорого

На аукцион решили выставить изваяние Ленина, демонтированное в Нежине в 2014 году. Такое решение приняли депутаты местного горсовета.

С молотка памятник вождю мирового пролетариата пустят вместе с пьедесталом. За них намерены выручить кругленькую сумму, потому что нежинского Ленина создал известный скульптор Александр Ковалев и таких памятников в мире всего два.

На вырученные средства городской совет планирует установить другой памятник - «Борцам за территориальную целостность и независимость Украины».

Ранее «Комментарии» писали о том, что Вятрович отчитался об итогах декоммунизации.