Ленина продадут, чтобы поставить памятник патриотам

Памятник вождю мирового пролетариата был создан известным скульптором, поэтому продавать будут дорого
На аукцион решили выставить изваяние Ленина, демонтированное в Нежине в 2014 году. Такое решение приняли депутаты местного горсовета.
С молотка памятник вождю мирового пролетариата пустят вместе с пьедесталом. За них намерены выручить кругленькую сумму, потому что нежинского Ленина создал известный скульптор Александр Ковалев и таких памятников в мире всего два.
На вырученные средства городской совет планирует установить другой памятник - «Борцам за территориальную целостность и независимость Украины».
Ранее «Комментарии» писали о том, что Вятрович отчитался об итогах декоммунизации.
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