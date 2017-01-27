До Днепропетровщины добралась африканская чума свиней

В Днепропетровской области зафиксированы случаи АЧС в двух районах

В Днепропетровской области официально подтверждены два случая смерти животных от африканской сумы свиней (АЧС). По данным пресс-службы Госпродпотребслужбы Украины, под ударом болезни оказались село Веселое Синельниковского района, а также хозяйство в селе Новополье Криворожского района. В частности, в последнем случае был зафиксирован падеж 23 свиней из 456, содержащихся в хозяйстве.

«При обследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы был установлен диагноз на африканскую чуму свиней. С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных протиэпизоотических комиссий при соответствующих райадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и наблюдения», - рассказали в пресс-службе ведомства.

