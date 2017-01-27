В Сумах многоэтажка взорвалась из-за счетчика газа

Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа из-за неудачно установленного счетчика

Поздно вечером 26 января в Сумах на улице Холодногорской произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает на своей странице в Facebook патрульная полиция Сум. По данным правоохранителей, взрыв произошел около 22:10. По предварительным данным, его причиной стал неудачно установленный газовый счетчик, что привело к утечке газа. Из дома эвакуировали 200 человек.

По информации пресс-секретаря национальной полиции в Сумской области Эльвиры Бигановой, взрыв не повлек за собой жертв и серьезных разрушений.

«Предварительно могу сказать, что произошел взрыв газовоздушной смеси. Откуда и почему, сейчас выясняют взрывотехники. Не исключают, что утечка газа могла произойти из газовой магистральной трубы. Жертв и разрушений нет», - заявила Эльвира Биганова.

Напомним, 9 января в Сумах также произошел взрыв в многотажке из-за утечки газа.

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