Украинцев будут штрафовать за проживание не по месту прописки

С весны киевская власть собирается проводить поквартирные проверки, проживающим не по прописке грозят штрафы.

По ст. 6 Закона «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине», украинцы должны менять регистрацию, если собираются проживать по новому адресу не менее полугода.

Для регистрации нужен договор аренды жилья или документ о праве собственности на квартиру, мужчины должны будут предъявлять военный билет.

Тем, кто проживает не по месту прописки в первый раз вынесут устное предупреждение, а если в течении года гражданин попадется еще раз ему грозит штраф в размере от 17 до 51 грн.

Сообщается, что проверкой прописки будут заниматься органы местной власти или же сотрудники центра предоставления административных услуг.