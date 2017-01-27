Прокуратура: В многоэтажке Сум сработало взрывное устройство

Сотрудники прокуратуры нашли на месте взрыва чеку и осколки, это свело на нет первоначальную версию о взрыве из-за утечки газа

Взрыв, произошедший вчера вечером в сумской многоэтажке произошнл не из-за утечки газа. Об этом заявляет прокуратура, сотрудники которой нашли на месте взрыва чеку и металлические осколки.

Напомним, 26января около 22:10 в Сумах на улице Холодногорской в многоэтажке прогремел взрыв. Ссылаясь на предварительные данные, полиция заявила, что причиной взрыва стала утечка газа из-за неудачно установленного счетчика.

Однако прокуратура выяснила новые подробности случившегося. По ее данным, в день взрыва ​​именно в этом месте работники открытого акционерного общества «Сумыгаз» проводили работы по установке узла учета газа, в частности был оборудован узел металлическим защитным щитом для счетчика. Но газ в указанный узел не подавался.

Таким образом, найденные на месте взрыва чека и осколки позволяют правоохранителям сделать выводы об иной причине взрыва.

Прокуратура сообщает, что пострадавшие от последствий взрыва отсутствуют, дом и его конструкции не повреждены.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Досудебное расследование в уголовном производстве поручено группе следователей Сумского отдела полиции ГУ ЧП в Сумской области.

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