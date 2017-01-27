"> Синоптики рассказали, какая будет погода на выходных

Согласно прогноза Укргидрометцентра, в Украине на этих выходных сохранится преимущественно прохладная погода

В некоторых регионах Украины на выходных будет холодно, в воскресенье на востоке ночью до -16°.

В Киеве завтра переменная облачность, температура воздуха ночью -8°, днем 0°. В воскресенье также без осадков, -12°...0°.

Во Львове также завтра не будет осадков, ночью -8°, днем +1°. В воскресенье ясно, -11°...+2°.

В Луцке в субботу ночью -8°, днем +2°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -8°, днем +1°, также облачно с прояснениями.

Завтра в Виннице облачно, температура воздуха -6°...0°. В воскресенье -7°…0°, без осадков.

В Одессе в субботу ожидается небольшая облачность, температура ночью -6°, днем +1°. В воскресенье -8°...+2°, переменная облачность.

В Харькове в субботу переменная облачность, температура ночью -13°, днем -4°. В воскресенье -23°...-11°, без осадков.

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью -8°, днем -4°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -23°...-6°.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью -10°, днем -5°. В воскресенье солнечно, температура -19°…-8°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -17°, днем -6°. В воскресенье температура -27°…-13°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -18°, днем -7°. В воскресенье -28°...-14°, практически безоблачно.

Погода на курортах

В Буковеле в завтра практически безоблачно, температура ночью -13°, днем 0°. В воскресенье солнечно, ночью -15°, днем 0°.

В Моршине на Львовщине в субботу небольшая облачность, ночью -10°, днем +1°. В воскресенье ясно, ночью -11°, днем до +1°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до 0°. В воскресенье температура ночью -5°, ясно.

В Сваляве завтра без осадков, ночью -11°, а днем +1°. В воскресенье ясно, температура воздуха -12° …+3°.