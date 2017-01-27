Выяснилось, кто среди украинцев, россиян и белорусов самый прожорливый

Украинская потребительская корзина по сравнению с российским и белорусским оказалась значительно бедной

Украинская потребительская корзина весит 652 кг и состоит из 220 куриных яиц в год. У белорусов – она порядком тяжелее и составляет 772 кг и 270 куриных яиц, а России - 808 кг и 210 яиц.

Сообщается, что потребительские корзины перечисленных стран являются производными от советских норм и построены на одинаковых принципах.

Основным отличием потребительских корзин является минимальный набор продуктов питания.

Стало известно, что украинцы пьют больше молока, чем белорусы. А по сравнению с россиянами украинцы больше потребляют только сухофруктов, потому российском потребительской корзине их нет, как и кондитерских изделий.