В Украине ужесточат наказание для браконьеров

Гослесагентство подало на рассмотрение проект который предусматривает существенное повышение штрафов за незаконную охоту

Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Государственного лесного агентства Украины Кристина Юшкевич.

По ее словам сумма возмещения за лося увеличится до 80 тыс. грн (на сегодняшний день – 20 тыс. грн.), оленя европейского – до 60 тыс. грн (сегодня – 15 тыс. грн), оленя пятнистого – до 50 тыс. грн, лань – до 40 тыс. грн (сегодня – 10 тыс. грн), косули и муфлона – до 32 тыс. грн (сейчас – 8 тыс. грн).

За незаконную охоту на птиц будут увеличены суммы возмещения (до 4 тыс. грн в зависимости от вида)», - говорится в сообщении.

«Будем инициировать, чтобы уголовная ответственность распространялась за нарушение правил охоты в результате добычи кабана, лань, оленей европейского и пятнистого, косули, лося, муфлона. Также необходимо увеличивать и штрафы (сейчас максимум 3400 грн, а планируется 17 тыс. грн, для должностных лиц – с 6800 до 34 тыс. грн) и сроки заключения», - отметила она. «Нам необходимо внедрять европейскую культуру охоты. И над этим будем работать», - написал на своей странице в Facebook Юшкевич.

Как писали ранее «Комментарии», на зарубежных сайтах есть объявления, в которых иностранцев зовут на сафари в Украину. Французов зазывают на охоту на крупную дичь в Украине – зубров, оленей, лосей и кабанов, сообщают Вести.

Организация трехдневного тура стоит от 1 тыс. евро, охотникам обещают, что они смогут вывезти из страны трофей – голову убитого животного. Клиенты, воспользовавшиеся таким сервисом, выкладывают видео с украинской охоты в Интернете.