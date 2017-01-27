Подарок из Канады - десять авто скорой помощи для Украины

Автомобили некоторое время были в эксплуатации, но затем их полностью восстановили канадские специалисты. Общая стоимость подарка - 400 тысяч долларов
Сегодня Украине передали подарок из Канады – десять автомобилей скорой помощи для медицинских учреждений разных областей страны. Эти автомобили недолго эксплуатировались, но затем были полностью восстановлены канадскими компаниями.
Церемонию передачи приурочили к торжествам по случаю 25-й годовщины канадско-украинских дипломатических отношений.
«Средства на эти скорые были собраны по всей Канаде. Подготовить их к украинским стандартам помогали в пяти провинциях. Скорые предназначены для больниц от Луганска до Черновцов, то есть с востока на запад. Поэтому это подарок всей Канады для всей единой Украины «, — сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук.
По его данным, общая стоимость подаренных автомобилей скорой помощи - около 400 тысяч долларов.
Ранее "Комментарии" писали о том, что НАТО помогает Украине реформировать армию.
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Теги: автомобиль, Канада, подарок, скорая помошь, Украина
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