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Автомобили будут заправлять дровами (ВИДЕО)

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Полтавчанин придумал способ, как автомобиль можно заправить не топливом.

Василий Шмигоцький заправляет свою «Волгу» дровами, при этом от сжигания нагретый воздух заставляет работать мотор.

«На одном небольшом полене могу проехать 40-50 км. Это полный бак топлива на деревянной стружке. На бензине минимум выходило 15 л на 100 км. В дровяном баке стружка сгорает и через радиатор нагретый воздух попадает к мотору. Бензин использую только чтобы сдвинуть с места», - сказал он.

Он сообщил, что при помощи дров он уже проехал более 10 тысяч километров. С его слов, полиция очень удивляется, встречая на дороге его автомобиль.

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Источник: «ТРК Украина»

Теги: автомобиль, бензин, Полтава, дрова

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